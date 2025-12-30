Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Terra Forte: Susette e Leumi estão em choque com atitude de Maria de Fátima

Há 1h e 43min
Terra Forte: Susette e Leumi estão em choque com atitude de Maria de Fátima - TVI

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) está chocado por Susette (Inês Faria) lhe ter contado do retrato que Maria de Fátima (Rita Pereira) arranjou de Flor (Benedita Pereira) para colocar no mural da Açoreana, já contando afinal com a morte da irmã. Rosa Maria (Custódia Gallego) entra animada a contar-lhes que Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) fizeram as pazes, além de Flor já não estar em coma. Susette e Leumi ficam atónitos.

