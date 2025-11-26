TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - Terra Forte: Caio faz revelação chocante sobre Flor - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 27min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta - A Madrasta: Diana sai da prisão - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Há 2h e 23min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Desespero total! Maria de Fátima em lágrimas pede ambulância urgente para Dudu

Terra Forte
Há 2h e 25min

A Madrasta- Diana fica em êxtase: «Sais em liberdade amanhã»

A Madrasta
Há 2h e 26min

Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia 

Terra Forte
Há 2h e 26min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Beatriz usa Leo e ele reage mal

A Madrasta
Há 2h e 27min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: «Ou tu me ajudas a impedir o casamento, ou eu abro a boca»

A Madrasta
Há 2h e 28min

Terra Forte: Caio justifica silêncio sobre Maria de Fátima e deixa Dani desconfiada

Terra Forte
Há 2h e 28min

A Madrasta: A correr perigo de vida, Diana chega à conclusão: «Não quer que eu saia da prisão»

A Madrasta
Há 2h e 29min

Terra Forte: Escândalo! Vídeo de Caio com Dani faz Moreira explodir de fúria

Terra Forte
Há 2h e 29min

Terra Forte: Susette estranha comportamento de Maria de Fátima após desmaio

Terra Forte
Há 3h e 25min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:13

Mais Vistos

Reencontro emocionante! Filho de Célia e Telmo está de volta a casa e a reação da mãe arrepia qualquer um

Secret Story
Ontem às 11:31
1

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Secret Story
26 nov 2025, 11:47
2

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

Novelas
24 jun, 11:13
3

Filho de Maria Botelho Moniz vive «nível de felicidade: máxima». E o motivo é tão simples!

Novelas
12 jun 2025, 14:26
4

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Dois às 10
24 jun, 12:22
5

Filho de Célia e Telmo do 1.º Big Brother volta a casa

Dois às 10
24 jun, 11:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sara Jesus enfrenta contratempo com a saúde do filho após sair do Desafio Final

Secret Story
Ontem às 11:05

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

Dois às 10
Ontem às 14:53

Ana Guiomar reage a cena de último episódio de Amor à Prova: «Todos queriam um final mais cruel para a Amália»

Novelas
Ontem às 16:23

Desabafo de Fernanda Serrano está a comover muitas pessoas: «A vida nem sempre nos acorda com o sorriso»

Novelas
24 jun, 21:45

"Esqueceram o homem": Após dias de críticas, Katia Aveiro faz desabafo emocionado sobre o irmão

Dois às 10
Ontem às 09:43

«A Madrasta»: Raquel e Filipe escondem um segredo chocante sobre o filho

Novelas
Ontem às 11:00

TVI PLAYER

Amor à Prova - Último Episódio

Amor à Prova
24 jun, 22:25

A Madrasta - A Madrasta: Diana sai da prisão - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Há 2h e 23min

A Madrasta: Tentam matar Diana, mas é Camila quem é atingida

A Madrasta
24 jun, 22:00

A Madrasta - Estreia

A Madrasta
22 jun, 22:00

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:13

A Madrasta: Raquel deixa Pedro encurraldo

A Madrasta
23 jun, 22:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - Terra Forte: Caio faz revelação chocante sobre Flor - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 27min

A Madrasta - A Madrasta: Diana sai da prisão - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Há 2h e 23min

Terra Forte: Desespero total! Maria de Fátima em lágrimas pede ambulância urgente para Dudu

Terra Forte
Há 2h e 25min

Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia 

Terra Forte
Há 2h e 26min

A Madrasta- Diana fica em êxtase: «Sais em liberdade amanhã»

A Madrasta
Há 2h e 26min

A Madrasta: Beatriz usa Leo e ele reage mal

A Madrasta
Há 2h e 27min
Mais

NOVELAS

«Amor à Prova»: As imagens inéditas do último episódio, que não foram vistas na televisão

Novelas
Ontem às 08:59

Último episódio «Amor à Prova»: O fim emocionante de 'Crislice' (Cris e Alice)

Novelas
24 jun, 23:45

«A Madrasta»: Quem é Ricardo, o homem que deixa Francisca descontrolada?

Novelas
Ontem às 10:33

Ana Guiomar reage a cena de último episódio de Amor à Prova: «Todos queriam um final mais cruel para a Amália»

Novelas
Ontem às 16:23

«Dói-me o coração»: Luísa Castel-Branco faz confissão emotiva sobre a filha Inês

Novelas
Ontem às 16:25

Desabafo de Fernanda Serrano está a comover muitas pessoas: «A vida nem sempre nos acorda com o sorriso»

Novelas
24 jun, 21:45