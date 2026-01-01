TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - Terra Forte: Débora dá um passo muito importante na sua vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 35 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte - Terra Forte: Débora dá um passo muito importante na sua vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 35 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova- David enfrenta Afonso e faz a tão temida pergunta: «Esse bebé que tu lhe tiraste é o Nico?»

Amor à Prova
Há 1h e 20min

Terra Forte: Susette mete Leumi de castigo

Terra Forte
Há 1h e 20min

Terra Forte: Susette arrasa Maria de Fátima... a ela própria

Terra Forte
Há 1h e 20min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova: Tomás é despedido

Amor à Prova
Há 1h e 20min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: A primeira vez que Maria de Fátima, Flor e Sammy estão juntos ao fim de 3 anos

Terra Forte
Há 1h e 20min

Terra Forte- Maria de Fátima chega à mansão: «A Carmen está aqui»

Terra Forte
Há 1h e 20min

Amor à Prova: Amália revela o seu pior lado a David?

Amor à Prova
Há 1h e 20min

Amor à Prova: Nelson passou a noite com Luz

Amor à Prova
Há 1h e 20min

Amor à Prova - Amor à Prova: David descobre quem é a verdadeira Vera - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 49min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 7min

Mais Vistos

Está a chocar o mundo. Casal atira-se do 36.º andar com o filho que sofria de uma doença terminal

Dois às 10
Ontem às 14:17
1

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Secret Story
Ontem às 16:36
2

Digno de filme. Apresentadora da TVI é pedida em casamento: «Disse sim!»

Dois às 10
Ontem às 11:50
3
03:44

Pais atiram-se com o filho com doença terminal de um 36.º andar

Dois às 10
Ontem às 12:52
4

Concorrentes são surpreendidos com expulsão inesperada! Saiba quem abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final

Secret Story
Há 3h e 9min
5

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

Novelas
3 mar, 16:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Secret Story
Ontem às 17:03

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Secret Story
Ontem às 16:36

Dia decisivo no Desafio Final: O que acontece e quando acontece? Contamos-lhe tudo aqui

Secret Story
Ontem às 09:56

Peritos em limpezas borrifam vinagre à volta da sanita. Saiba porquê

Dois às 10
Ontem às 17:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

Dois às 10
Ontem às 16:00

Em dia especial, apresentador da TVI faz declaração de amor ao namorado: «Se calhar, mudo o verbo para amar»

Dois às 10
Ontem às 15:45

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 18:49

João Ricardo e Pedro Jorge surpreendidos com o que Afonso escondia na mala

Secret Story
Há 2h e 36min

Amor à Prova - Amor à Prova: David descobre quem é a verdadeira Vera - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 49min

Afonso Leitão é expulso do Desafio Final! Veja todas as reações

Secret Story
Há 3h e 2min

Amor à Prova: Afonso revela a Vera que Nico é o seu filho?

Amor à Prova
10 jun, 22:35

Polémica com Catarina Miranda levou à expulsão de Afonso? Estas foram as primeiras reações do concorrente

Secret Story
Há 3h e 3min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - Terra Forte: Débora dá um passo muito importante na sua vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 35 min

Terra Forte - Terra Forte: Débora dá um passo muito importante na sua vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 35 min

Amor à Prova- David enfrenta Afonso e faz a tão temida pergunta: «Esse bebé que tu lhe tiraste é o Nico?»

Amor à Prova
Há 1h e 20min

Terra Forte: Susette mete Leumi de castigo

Terra Forte
Há 1h e 20min

Terra Forte: Susette arrasa Maria de Fátima... a ela própria

Terra Forte
Há 1h e 20min

Amor à Prova: Tomás é despedido

Amor à Prova
Há 1h e 20min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

Novelas
9 jun, 09:06

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Novelas
9 jun, 09:35

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

Novelas
7 jun, 08:21

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

Novelas
9 jun, 15:11

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Novelas
8 jun, 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Novelas
9 jun, 10:11