TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 32 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte - Terra Forte: Débora mata Alexandre para 'salvar' António - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 0min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Débora e António ficam a tremer ao verem Alexandre e os capangas a entrar em casa

Terra Forte
Há 2h e 38min

Terra Forte: Marcus está de volta a casa

Terra Forte
Há 2h e 38min

Terra Forte: Maria de Fátima foge 'na pele' de Carmen

Terra Forte
Há 2h e 39min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Rambo mente a Débora ao dizer que Alexandre matou Maria de Fátima

Terra Forte
Há 2h e 40min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Maria de Fátima quer voltar à mansão dos Terra Forte e tem um plano improvável

Terra Forte
Há 2h e 41min

Terra Forte: Alexandre quer matar a Débora, mas é ele quem acaba morto

Terra Forte
Há 2h e 42min

Amor à Prova - Amor à Prova: É o fim! David acaba o casamento com Amália - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 46min

Amor à Prova: Samuel é detido, mas Fred continua fugido

Amor à Prova
Há 3h e 28min

Amor à Prova: «Vou ser o melhor pai que conseguir, mas o nosso casamento acabou»

Amor à Prova
Há 3h e 29min

Amor à Prova: Cris consegue encontrar André são e salvo

Amor à Prova
Há 3h e 30min

Mais Vistos

Estava noivo e perdeu a namorada em direto em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Secret Story
Ontem às 12:03
1

Lembra-se de Jacques Costa? Fez algo inédito no Big Brother e agora está muito diferente. Veja as fotos

Secret Story
21 mai, 14:22
2

Foi a única concorrente a ser expulsa por recusar uma regra básica do jogo. Saiba o que é feito dela

Secret Story
21 mai, 14:53
3

Norberto quebra o silêncio sobre a orientação sexual de Catarina: «Nunca tive interesse...»

Secret Story
Ontem às 19:57
4

Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Secret Story
Ontem às 16:34
5

Foi atriz em novelas históricas, hoje é uma grande jornalista

Novelas
21 mai, 16:27
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Ficou alguma coisa por dizer?» Renata Reis fala pela primeira vez em televisão sobre a morte de Maycon

Secret Story
Ontem às 16:56

Lembra-se de Sofia Aparicio assim? Ela mudou de visual e está irreconhecível

Novelas
Ontem às 14:11

Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Secret Story
Ontem às 16:34

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

Dois às 10
Ontem às 16:00

Rui Freitas vive momento especial com a enfermeira Catarina: «Para a vida inteira»

Dois às 10
Ontem às 15:52

Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»

Dois às 10
Ontem às 14:43

TVI PLAYER

Amor à Prova - Amor à Prova: É o fim! David acaba o casamento com Amália - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 46min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 46min

Secret Story - Desafio Final - Extra - 22 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 00:10

Amor à Prova: Afonso e Vera vêem-se pela primeira vez em muitos anos

Amor à Prova
21 mai, 22:30

A disparar para todos os lados, Leandro 'pica-se' com quase toda a casa após Especial cheio de tensão

Secret Story
Há 3h e 53min

Grandes oportunidades a caminho em junho: Descubra se é para o seu signo

Bom dia Alegria
21 mai, 10:29
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 32 min

Terra Forte - Terra Forte: Débora mata Alexandre para 'salvar' António - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 0min

Terra Forte: Débora e António ficam a tremer ao verem Alexandre e os capangas a entrar em casa

Terra Forte
Há 2h e 38min

Terra Forte: Marcus está de volta a casa

Terra Forte
Há 2h e 38min

Terra Forte: Maria de Fátima foge 'na pele' de Carmen

Terra Forte
Há 2h e 39min

Terra Forte: Rambo mente a Débora ao dizer que Alexandre matou Maria de Fátima

Terra Forte
Há 2h e 40min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice vão assumir a relação

Novelas
Ontem às 10:32

Vem aí em «Terra Forte»: Cego, Marcus regressa a casa e é esbofeteado por Vivi e Glória

Novelas
Ontem às 10:10

Nos anos 90 era assim, hoje está irreconhecível e mais sensual do que nunca

Novelas
21 mai, 17:18

Lembra-se de Sofia Aparicio assim? Ela mudou de visual e está irreconhecível

Novelas
Ontem às 14:11

Foi atriz em novelas históricas, hoje é uma grande jornalista

Novelas
21 mai, 16:27

Vem aí em «Amor à Prova»: David desconfia da verdadeira identidade de Vera e confronta-a

Novelas
Ontem às 09:37