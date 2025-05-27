Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy na cama - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 33 min

Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy a fazerem amor e filma-os

Terra Forte
Há 1h e 0min

Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi e deixa-a sem jeito

Terra Forte
Há 1h e 1min

Terra Forte: Carla tem um mau pressentimento sobre o que está para vir

Terra Forte
Há 1h e 2min

Terra Forte- Cobra toma uma decisão drástica: «Vamos parar este plano por aqui»

Terra Forte
Há 1h e 3min

Terra Forte- Cobra confronta Caio: «Estás do lado de quem?»

Terra Forte
Há 1h e 4min

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 34min

Amor à Prova: Tomás apanha Alice e Cris em momento íntimo e perde a cabeça

Amor à Prova
Há 1h e 52min

Amor à Prova: Inesperadamente, Luz pede ajuda a Carlos

Amor à Prova
Há 1h e 53min

Amor à Prova- Nico faz a derradeira pergunta: «Vou ficar sem cabelo?»

Amor à Prova
Há 1h e 53min

Amor à Prova: São chama Nico pelo nome e causa momento constrangedor

Amor à Prova
Há 1h e 54min

Amor à Prova- Cris fica em alerta: «Aconteceu alguma coisa ao meu filho»

Amor à Prova
Há 1h e 54min

Mais Vistos

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

1ª Companhia
Ontem às 14:24
1

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Dois às 10
21 nov 2025, 14:30
2

Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»

Dois às 10
6 out 2025, 14:30
3

Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

1ª Companhia
Ontem às 14:16
4

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

Dois às 10
21 ago 2025, 09:51
5

Este é o instrutor que mais sucesso faz na 1ª Companhia. Quem é afinal o militar Marques?

1ª Companhia
Ontem às 12:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

As palavras que Filipe Delgado dedicou a Maria Botelho Moniz em momento único: «Tu sabes o porquê»

1ª Companhia
Ontem às 16:14

O desabafo comovente de uma mãe: «Quando Deus me levar, que leve a minha filha comigo»

Dois às 10
Ontem às 14:15

«Aquelas experiências para a vida»: Ana Guiomar vive ritual que nunca irá esquecer

Novelas
Ontem às 15:17

De luto, Rui Oliveira - marido de Manuel Luís Goucha - descobre no velório do irmão que o corpo foi trocado

V+ TVI
Ontem às 15:58

Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»

Dois às 10
Ontem às 11:01

Há uma coincidência arrepiante sobre a entrada de Soraia Carrega na 1º Companhia. E envolve a avó que morreu

1ª Companhia
Ontem às 16:00

TVI PLAYER

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 34min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 26min

Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice

Amor à Prova
16 jan, 22:15

1ª Companhia - Especial Nomeações - 19 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 00:00

Sono vence a disciplina: Rodrigo Castelhano apanhado a adormecer durante instrução

1ª Companhia
Há 2h e 16min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Ontem às 20:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy na cama - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 33 min

Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy a fazerem amor e filma-os

Terra Forte
Há 1h e 0min

Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi e deixa-a sem jeito

Terra Forte
Há 1h e 1min

Terra Forte: Carla tem um mau pressentimento sobre o que está para vir

Terra Forte
Há 1h e 2min

Terra Forte- Cobra toma uma decisão drástica: «Vamos parar este plano por aqui»

Terra Forte
Há 1h e 3min

Terra Forte- Cobra confronta Caio: «Estás do lado de quem?»

Terra Forte
Há 1h e 4min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Novelas
Ontem às 09:24

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Novelas
18 jan, 11:10

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

Novelas
Ontem às 14:52

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
18 jan, 16:00

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

Novelas
Ontem às 14:27

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Novelas
17 jan, 09:17