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Terra Forte: Velório de Armando torna-se palco de discussão e confusões

Há 3h e 3min
Terra Forte: Velório de Armando torna-se palco de discussão e confusões - TVI

Em «Terra Forte», Luzilei (Igor Marchesi) abraça Vivi (Sofia Nicholson), que lhe diz contar com ele para pensarem no futuro dos negócios de Armando (Ricardo Carriço). Álvaro (José Wallenstein) provoca Flor (Benedita Pereira), dizendo-lhe que Sammy (José Fidalgo) gostou muito de Débora (Elisa Volpatto), embora não saiba como ela está com António (João Catarré). Sammy sugere a Flor que se vá embora, por aquele ambiente não lhe estar a fazer bem. Susette (Inês Faria) chega, com Delfina (Elsa Galvão) a reparar como ela está diferente. Leumi (Cassiano Carneiro) observa-a, cheio de ciúmes. Ao ver Sammy sair, Susette decide segui-lo. Delfina tenta perceber junto de Flor se se passa alguma coisa, mas ela ignora-a. Sammy confessa a Susette que precisa de descomprimir e revela que se separou de Flor. Susette finge surpresa, mas convida-o para irem beber qualquer coisa. Sammy aceita e Susette fica radiante por ter conseguido dar este passo na aproximação ao patrão.
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