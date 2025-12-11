Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Terra Forte: Vida de Flor em risco após acidente grave

Ontem às 22:10
Terra Forte: Vida de Flor em risco após acidente grave - TVI

Episódio 39.

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Secret Story
Há 3h e 43min
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país

V+ TVI
10 dez, 15:43
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
Ontem às 16:48
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz

V+ TVI
Ontem às 16:17
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»

V+ TVI
Ontem às 18:05
Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
Ontem às 15:23
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Secret Story
Há 1h e 19min

Morreu o filho do ator Júlio César

Novelas
Há 48 min

Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável

Secret Story
Há 1h e 22min

Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade

Secret Story
Há 2h e 9min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Dois às 10
Há 2h e 32min

Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Dois às 10
Há 3h e 20min

Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Especial - 11 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa

Secret Story
Ontem às 23:00

Terra Forte: Vida de Flor em risco após acidente grave

Terra Forte
Ontem às 22:10

Picardia acesa! Leandro e Pedro desentendem-se: «Nem a minha mãe manda em mim»

Secret Story
Há 48 min
Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Dois às 10
Há 1h e 51min

Comovido com a história do pequeno Daniel, Cláudio Ramos não resiste e termina conversa com abraço emotivo

Dois às 10
Há 2h e 22min

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

Dois às 10
Há 2h e 27min

Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos. Com 4, não fala e ninguém sabe como o pequeno Daniel vai crescer

Dois às 10
Há 2h e 31min

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

Dois às 10
Há 2h e 39min

Adepto do Sporting, vítima de tragédia, alega negligência do clube: “Porque é que não me acodem a mim?”

Dois às 10
Há 2h e 43min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
Hoje às 08:09

Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar

Novelas
Hoje às 09:35

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Novelas
Ontem às 15:06

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
Ontem às 16:48

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Novelas
Ontem às 09:38

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Novelas
Hoje às 08:51