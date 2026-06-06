Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) insiste com Dani (Camy Ribau) para lhe contar por que entrou tão sorumbática em casa. Dani acaba por revelar ainda incrédula ao irmão que Vini (Gustavo Alves) acabou com ela. Vini conta a Eva (Josefine Winkler) e Joana (Vera Macedo) ter acabado tudo com Dani por ela o estar a prender, revelando ir montar um negócio no Rio de Janeiro. Babi (Melissa Matos) chega produzida para sair, dizendo só se ir preocupar com Luna quando Vivi (Sofia Nicholson) reclamar de a ter a seu cargo. Os três ficam incrédulos com o desprendimento de Babi à filha.
Terra Forte: Vini e Babi vão mudar-se para o Rio de Janeiro?
Há 2h e 54min