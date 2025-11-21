Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Terra Forte- Vivi ameaça Maria de Fátima: «Acha mesmo que eu não conseguiria destrui-la?»

21 nov, 23:05
Terra Forte- Vivi ameaça Maria de Fátima: «Acha mesmo que eu não conseguiria destrui-la?» - TVI

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) refreia a sua irritação por todos confirmarem as palavras de Maria de Fátima (Rita Pereira) de por pouco não ter morrido às mãos de Marcus (Vitor Hugo). Flor (Benedita Pereira) continua a defender que Marcus não seria capaz de fazer tal coisa, olhando irritada para Maria de Fátima a dizer que ela e António (João Catarré) foram os causadores daquela armadilha. Vivi enfurece-se por Maria de Fátima continuar a dizer que Marcus tem de ficar na prisão e diz que se quisesse conseguiria acabar com ela com o que sabe. Maria de Fátima fica tensa, enquanto os restantes estão intrigados. Vivi vinca que se abrisse a sua boca, poderia dar cabo de Maria de Fátima, que se cala sem responder. Todos pressionam Vivi para explicar do que está a falar, mas Vivi sai sem mais nada dizer. Maria de Fátima finge não fazer ideia do que Vivi estava a falar.

Mais Vistos

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Secret Story
22 nov, 09:48
1

Marisa Susana

Dois às 10
Hoje às 11:49
2

O que aconteceu para Pedro Jorge ter abandonado a cadeira quente em lágrimas? Cristina Ferreira deixa a dúvida no ar

Dois às 10
Hoje às 11:03
3

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
4

Marisa Susana em lágrimas com o que descobriu depois de ser expulsa do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:50
5
00:49

Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário

Secret Story
Hoje às 09:17
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Pedro Jorge abandona cadeira quente em lágrimas e Cristina Ferreira tem a resposta

Secret Story
Hoje às 12:19

Fora do «Secret Story», Marisa Susana 'arrasa' Marisa: «Lá dentro, é uma cobra»

Dois às 10
Hoje às 12:09

O que aconteceu para Pedro Jorge ter abandonado a cadeira quente em lágrimas? Cristina Ferreira deixa a dúvida no ar

Dois às 10
Hoje às 11:03

Concorrentes em risco: Os “quase nomeados” após a última gala do Secret Story

Secret Story
Hoje às 10:28

Marisa Susana em lágrimas com o que descobriu depois de ser expulsa do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:50

Casamento milionário de Cristiano Ronaldo na Madeira vira destaque mundial

V+ TVI
Há 3h e 9min

TVI PLAYER

Pedro e Marisa têm grande cena de ciúmes... Sem saberem, os colegas ouviram tudo

Secret Story
Há 1h e 36min

Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Pedro Jorge como nunca o viu. Concorrente mostra-se magoado com a mulher

Secret Story
Há 1h e 39min

Marisa Susana desaba em lágrimas ao revelar uma fragilidade que ninguém conhecia

Dois às 10
Hoje às 11:41

Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário

Secret Story
Hoje às 09:17

Em fuga, a enfermeira assassina que chocou Portugal está agora a pedir uma indemnização ao Estado

Dois às 10
Há 3h e 35min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 24 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 19min

TVI Jornal - 24 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 21min

Em fuga, a enfermeira assassina que chocou Portugal está agora a pedir uma indemnização ao Estado

Dois às 10
Há 3h e 35min

Após ser confrontada, Marisa Susana esclarece os seus sentimentos por Pedro — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:15

Marisa Susana termina entrevista em lágrimas: «O destino quis que…»

Dois às 10
Hoje às 12:13

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Dois às 10
Hoje às 12:09
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Novelas
Ontem às 09:12

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

Novelas
Hoje às 10:00

«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais

Novelas
Ontem às 08:35

«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios

Novelas
22 nov, 16:10

«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso

Novelas
Ontem às 16:10

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Novelas
Hoje às 09:34