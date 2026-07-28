Terra Forte: Vivi desmaia após perceber que Luna foi raptada

Há 2h e 27min

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) e Jennifer (Bárbara Meirelles) procuram Luna em pânico no meio das pessoas. Ao reencontrarem o carrinho, descobrem-no vazio, com uma mochila no lugar da criança. Em choque, Vivi desmaia, enquanto Jennifer, desesperada, tenta reanimá-la e faz uma chamada trémula. Armando (José Wallenstein) recebe chamada de Jennifer a avisá-lo que Luna desapareceu no hospital e Vivi desmaiou, ficando de imediato muito preocupado.