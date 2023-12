Terror em assalto: Lourdes foi baleada na cabeça e metida numa arca frigorífica

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Lourdes Freitas. A vida de Lourdes não foi fácil, viveu numa família com dificuldades, mas feliz. No entanto, o percurso trouxe alguns dissabores, como o facto de ter ficado viúva aos 38 anos. Lourdes conta que foi viver para África do Sul aos 19 anos, aos 21 casou e teve três filhos.

Relata o episódio que viveu no dia em que o marido foi assassinado à frente dela. Diz ter vivido um filme de terror. Três pessoas disfarçadas de clientes entraram no supermercado e quando estavam na caixa deram um tiro no marido que cai e no chão.

Dispararam mais 4 tiros no marido e deram-lhe um tiro na cabeça. Um dos filhos também foi alvejado de raspão no braço. A vida não foi mais a mesma e teve de deixar África. Já não se sentia segura lá.