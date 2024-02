Há 1h e 18min

No «Dois às 10», recebemos Solange Dias, Micaela Pião e Maria Antonieta Pereira para uma tertúlia de avós. Os pais educam e os avós estragam? As nossas convidadas falam do seu contributo para a educação dos netos. A primeira questão tem a ver com o uso de telemóveis e ecrãs em idades muito jovens. Veja o que dizem estas avós!