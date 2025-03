Tesouro enterrado! - Telma reclama cálice antigo encontrado em terreno que herdou

Hoje às 15:47

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia mostra como diferentes pontos de vista podem dar para o torto. Telma diz ser a única herdeira de uma propriedade que pertencia ao tio falecido há 20 anos. O terreno reivindicado por Telma é contiguo a um caminho utilizado pelas pessoas que ali vivem. O Município resolveu fazer obras de melhoramento no caminho rural e para instalar os postes foi preciso expropriar uma faixa de três metros de largura ao longo do caminho. Durante as obras de escavação foi descoberta uma relíquia enterrada. Telma quer assumir a propriedade do objeto encontrado na terra que era do tio. O objeto encontrado é uma espécie de cálice que ficou à guarda do Município.