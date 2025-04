Há 1h e 51min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia é sobre um testamento inesperado. Natércia viveu durante 12 anos em união de facto, o companheiro faleceu e deixou uma pequena fortuna ao irmão. Filipe Gonzalez apareceu após a morte do irmão com um testamento que o declara como o único herdeiro. A viúva desconfia da veracidade do testamento.