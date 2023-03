Testemunha de homicídio: «Não tinha visto o corpo da mulher, pensei que ele tinha disparado para o ar»

Há 1h e 17min

No «Dois às 10», Manuel Oliveira conta-nos o que presenciou no dia em que uma mulher perder a vida às mãos do ex-marido. Vera de Melo, psicóloga, comenta o caso.