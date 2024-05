Há 3h e 0min

No «Dois às 10», conhecemos história do peque no Enzo. Enzo é um menino de 4 anos que tem uma síndrome genética rara. Os pais receberam a notícia de que o filho ia ter uma doença para a vida quando tinha apenas 2 anos. Desde então fazem de tudo para que Enzo evolua o suficiente para ficar autónomo. E é ao Enzo que vão buscar a força para nunca desistir.