Testemunho arrepiante - Paula combateu o incêndio do Chiado: «A gente tomava banho a apagar o fogo»

Há 1h e 20min

No «Dois às 10», Fomos com a Paula até ao Chiado para recordar o incêndio de 1988. Paula começa por revelar que é impossível esquecer tal fogo. Diz que na altura tinha 19 anos e que veio a correr de casa até ao quartel, ainda de noite recorda o cheiro intenso a queimado e a luz das chamas que fazia com que parecesse de dia. Recorda o aparato que encontrou e a necessidade que havia de conseguir que o fogo não avançasse. Esse era o objetivo. Paula conta onde o fogo começou e por onde alastrou, até ser extinto. Diz ter estado lá dois dias e meio seguidos, com tantos outros bombeiros… conseguia-se ir comendo, apesar de a fome não ser muita, os banhos eram tomados a apagar o fogo e descansar era impensável, dada a adrenalina que se estava a viver. Recorda ainda a fotografia que lhe foi tirada já no rescaldo do incêndio num momento de introspeção em que ela se sentou nas escadas de uma loja com uma sandes na mão. Recorda que não tinha fome, mas tentava comer enquanto olhava em volta e pensava no que o Chiado se tinha transformado. Parecia um cenário de guerra a alma do Chiado esfumou-se, desapareceu entre as chamas e o fumo.