Testemunho impressionante: «Descobri que estava grávida aos 13 anos e a minha mãe só descobriu no final da gravidez»

Hoje às 11:44

No «Dois às 10», conhecemos a história de Vera Zinuga. Vera conta que em criança sempre foi muito independente e se sentia crescida. Conheceu o pai dos filhos aos 10 anos, ele tinha 16. Aos 13 anos ficou grávida e a mãe só soube da gravidez aos 8 meses. Refere que foi um choque para toda a família e que aos 13 anos nenhuma jovem está preparada para ser mãe. Acrescenta que quando teve o Ricardo nos braços se sentiu uma menina crescida e que nunca teve dificuldade em lidar com a maternidade. Diz que perdeu muito da juventude, quase tudo. A partir dos 2 anos de vida de Ricardo os problemas de saúde começaram. Apareceu um cancro no cérebro. Mais tarde, aos 10, um na medula óssea que desapareceu e aos 13 cancro nos pulmões. Os cancros deixaram muitas sequelas e hoje Ricardo é um homem adulto de 32 anos com 96% de incapacidade dependente de Vera.