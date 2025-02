Testemunhos comoventes! A luta diária com o ordenado mínimo. «1€ faz toda a diferença» - Veja a conversa completa

Há 3h e 2min

No «Dois às 10», Verónica, Nuno e Inês partilharam as suas histórias de vida com o ordenado mínimo. Verónica, assistente operacional, mãe de duas crianças. Nuno, que vive com a esposa e três filhos, explicou como fazem compras semanalmente para controlar o orçamento mensal. Inês, operária fabril e mãe solteira, mencionou que vive em casa da mãe e que o seu filho, João, já trabalha, aliviando um pouco a sua situação financeira.

Os três convidados partilharam as dificuldades em gerir as despesas do dia a dia e como têm que abdicar de certos luxos para conseguirem sobreviver com o ordenado mínimo.

