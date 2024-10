Há 1h e 25min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) fica irritado com Sal (Carolina Amaral) por ela querer guardar os destroços do helicóptero, acabando por acusá-la de ter interesse em que Cacau (Matilde Reymão) tenha morrido para poder ficar com ele. Sal olha-o chocada, assim como Marlene (Leonor Seixas), que está a ouvir a conversa escondida.