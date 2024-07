Há 1h e 6min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) vem ter com Marco (Diogo Amaral) a avisá-lo que não vai deixar que ele faça mal a Cacau (Matilde Reymão). Marco somente lhe diz que seria um disparate acontecer alguma coisa a Cacau, que está a perder tempo com ele, que não sabe quem quer, andando a fazer declarações a outra mulher, sendo com ele, que a ama, quem ela tem de ficar. Tiago sai porta fora furioso.