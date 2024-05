Há 1h e 54min

No «Dois às 10», estivemos no Atlético Clube da Malveira com o Tiago Carreira. O ex-futebolista recordou o início da carreira e como começou a paixão pela modalidade. Foi neste estádio onde Tiago jogou como avançado e marcou vários golos. Voltou a entrar no balneário onde vestia o equipamento e contou-nos o motivo que o fez deixar o futebol, para seguir uma carreira no mundo da moda.