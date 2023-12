Tiago Castro está de regresso à nova temporada de Morangos com Açúcar: «Volto ao lugar onde fui feliz»

Hoje às 17:09

Tiago Castro voltou à nova série de Morangos Com Açúcar para dar vida ao seu icónico Crómio. Soma agora novos projetos, como a apresentação do programa «Morangomania» na TVI Ficção. Hoje foi nosso convidado para uma conversa de vida emotiva e recordou uma das fases mais difíceis que viveu. Foi para os Estados Unidos da América em busca do sonho, mas as coisas não correram da melhor forma: «Não consegui ter mais forças e rendi-me».

Depois do sucesso do Crómio, Tiago Castro viveu nos EUA e passou por momentos duros. Trabalhava na restauração para poder pagar as contas.

Entrou numa espiral negativa e a depressão fez com que voltasse para Portugal, onde voltou aos 32 anos para a casa dos pais. Confessa que estava com doses muitos altas de medicação.

Mais da história de vida do eterno Crómio:

Tiago é o mais novo de dois irmãos e sempre quis ser ator. Aos 15 anos inscreveu-se numa escola de teatro e apaixonou-se pela arte. Viveu períodos conturbados na escola devido à sua baixa estatura.

Foi quando regressou a Portugal que conheceu a sua companheira, com quem já está há mais de 8 anos. O ator foi ainda surpreendido pelos pais em estúdio, que lhe mostraram todo o orgulho.