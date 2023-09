9 set, 12:34

No «Dois às 10», o ator Tiago Castro, que há 18 anos atrás deu vida à personagem «Crómio» em «Morangos com Açúcar», faz breves revelações sobre esta nova temporada. O nosso convidado fala-nos das diferenças entre as dinâmicas dos jovens do elenco, no passado e agora.