Tiago estacionou em frente à garagem do pai do namorado e acabou multado

Há 1h e 57min



Tiago e o filho de Armando são namorados e numa noite Tiago foi ter com o jovem a pedido dele. Levou emprestado o carro do pai e à chegada parou mesmo em frente à moradia de Armando.

Distraídos, não reparam na chegada de Armando e da mulher, que se viram impossibilitados de estacionar e chamaram a polícia. O carro de Tiago foi rebocado e a confusão instalou-se em casa quando Armando se apercebe da presença de Tiago no quarto do filho.

Revoltado, Tiago saiu de casa do namorado mas os problemas não acabaram. Além de ter estacionado num estacionamento proibído, Tiago usou o carro do pai sem ter carta de condução. Por isso, há uma coima a pagar.

Tiago não aceita culpa no que aconteceu e atira as responsabilidades para Armando, o pai do namorado.