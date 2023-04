Há 35 min

Após ser expulso da casa d'O Triângulo, Tiago Feliciano dá entrevista a explicar o seu jogo: «Joguei com as armas que me deram para jogar (...) Acho que não sou ganancioso (...) Fui julgado por jogar o jogo. Se fosse para passar férias, não tinha ido...»