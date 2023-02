Tiago foi aos EUA para concretizar o sonho de voltar a andar

18 jan, 11:35

No «Dois às 10», recordamos a história de Tiago Sousa que durante um treino de ginástica, no aquecimento, teve um acidente e fez uma luxação cervical nas vertebras C5 e C6. Manuel Luís Goucha ofereceu 10 mil euros a Tiago para tratamentos no “Você na TV”. Hoje, uma reportagem, no «Jornal das 8», mostra a evolução de Tiago que não desiste do seu sonho.