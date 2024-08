Há 46 min

Em «Cacau» Júlia (Fernanda Serrano) sorri satisfeita por Tiago (José Condessa) lhe pedir desculpa por não ter aceitado que ela possa namorar com David (Luís Garcia) dizendo que ela tem todo o direito a ficar com quem gosta. Júlia insiste com Tiago para que se mude lá para casa, prometendo que ele mal vai ver David. Tiago acaba por assentir.