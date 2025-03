Tim Vieira candidato à Presidência da República: «O melhor está para vir». Conheça a história inspiradora do empreendedor

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», Tim Vieira, empresário e candidato à presidência da República, partilhou a sua história inspiradora. Nascido na África do Sul, teve uma infância humilde ao lado dos pais e da irmã. Aos 12 anos, começou a trabalhar para ajudar a família e, aos 18, fundou a sua primeira empresa, uma cervejaria. Desde então, expandiu os seus negócios para diferentes setores, tornando-se um empreendedor de sucesso. Casado há 25 anos com Lídia, orgulha-se da família que construiu e agradece-lhes o apoio. O seu livro, "O Melhor Está Para Vir", reflete a sua filosofia de vida, focada no trabalho, na família e na crença num futuro promissor. Saiba mais em TVI Player