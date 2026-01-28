Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
«Tínhamos uma vida bonita»: Após duas tragédias mãe que cuida do filho tetraplégico e do marido

Há 2h e 3min
No «Momento Certo», conhecemos a história de Elsa e Luís que viviam o que ela descreve como uma "vida bonita" ao lado dos dois filhos, Bruno e Leonor. No entanto, a felicidade da família foi interrompida por dois golpes sucessivos que testaram os limites da resistência humana.

Há sete anos, o filho Bruno sofreu um acidente de cavalo que o deixou tetraplégico. De um momento para o outro, Elsa abdicou do trabalho e da sua própria rotina para se tornar cuidadora a tempo inteiro. Três anos depois, a tragédia voltou a bater à porta quando o marido, Luís, sofreu um enfarte. Mais uma vez, Elsa não deixou a casa cair, assumindo o papel de pilar emocional e físico para o marido e os filhos.

Luís reconhece que a sobrevivência da família se deve inteiramente à coragem inabalável de Elsa. Esta é uma história sobre uma mulher que deixou de ser apenas mãe e esposa para se tornar uma guerreira.

