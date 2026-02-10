Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste

Há 1h e 41min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Amor herdado». Após a morte do pai, Sara é confrontada com um testamento que lhe atribui apenas 30% do património, ficando o restante para Inês, sua prima. A leitura do documento revela ainda que Inês mantinha há vários anos uma relação amorosa secreta com o tio, relação essa que se intensificou nos últimos tempos, quando passaram a viver juntos. A família fica em choque com a revelação e Sara descobre que o testamento foi alterado poucos meses antes da morte do pai. Convicta de que houve manipulação emocional, recorre à Justiça para contestar a validade da herança atribuída à prima.