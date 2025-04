Tio prometeu-lhe casa antes de morrer. Agora a prima não quer cumprir "palavra". O que prevalece: um contrato ou a vontade da filha do dono da casa?

Há 3h e 0min

Em «A Sentença», o segundo caso do dia sobre como, por vezes, um acontecimento repentino pode gerar mudanças significativas na vida das famílias e influenciar decisões, levando a desfechos inesperados. Vânia e o marido chegaram a acordo com o tio e compraram a casa onde ele vivia. No entanto, um acontecimento inesperado veio alterar os planos do casal e as decisões que já tinham sido tomadas pela família.