Há 2h e 50min

Em «Cacau», Anita (Catarina Nifo) e Kenny (Rafael Medrado) brindam com Tiradentes (Paulo Guidelly) à recuperação do cacau da fazenda, com Anita a afiançar a Tiradentes que ninguém tem como descobrir que eles estão por detrás daquilo. Dois traficantes de Corvo dizem a Tiradentes que ele passou a também ser responsável pela dívida de Kenny, levando com eles o dente de Dom João VI.