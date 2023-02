«Tive um AVC isquémico. Fiquem num estado vegetativo»

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», Frederico Augusto conta-nos as consequências do AVC que sofreu aos 24 anos. A mudanças que sofreu na sua vida a muitas terapias para recuperar alguma autonomia, mas no processo sofreu um divórcio. Descobrimos como voltou a amar ao lado de Lia Rosas.