Há 2h e 38min

Em «Festa é Festa», estão todos no largo com as malas de viagem e Tomé (Pedro Teixeira) chega com a carrinha do hóquei, a deitar fumo por todo o lado. Toda a gente reclama da carrinha e Tomé pergunta se preferem ir a pé. Eles estão sempre a apressar as mulheres e elas começam a estranhar tanta pressa. Eles disfarçam e dizem que estão entusiasmados para ir brincar na neve.