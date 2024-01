Todos os dias Letícia tem convulsões, a família desespera por um diagnóstico: «Estava a desfalecer nos meus braços»

Há 1h e 35min

No «Dois às 10», Alexandra Ramos conta o percurso difícil que tem tido com Letícia, que vive com uma doença genética não identificada e com epilepsia. Esta mãe descreve as crises da filha e o medo que tem que algum dia a filha tenha uma queda e a situação se agrave. A irmã mais velha, Bruna, fala sobre o amor pela irmã, a preocupação que tem com esta e a revolta que sente por ver a irmã de nove anos a sofrer desta forma.