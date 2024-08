Tomané faz alerta Sal: «A Majoris tem todas as razões para querer fugir»

Há 2h e 0min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Tomané (Salvador Nery) para fazer o que for preciso para encontrar Susana (Isabel Figueira), com ambos a concordar que através dela podem descobrir também o paradeiro de Majoris, com Tomané a achar que ela pode estar envolvida com Simone (Alexandra Lencastre) na tentativa de assassinato de Justino (António Capelo). Simone, a ouvir, critica Sal por estar contra ela. Olham-se em despique.