Há 44 min

Em «Cacau», Lola confessa a Tomané ter matado Simone com morfina, estando preparada para ser punida por isso. Tomané insiste com a mãe para não fazer isso, dizendo que ela se limitou a fazer justiça. Lola ouve pensativa a música que ouvia sempre com Justino. Toni entra, dizendo a Lola querer recuperar o tempo perdido com ela. Lola chora emocionada em assentimento. Tomané aproveita o momento para pedir Soraia (Paula Neves) em casamento. Soraia aceita de imediato, radiante.