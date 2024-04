«Tomara que a Cacau consiga aguentar tanta mentira da sua parte»

Há 1h e 5min

Em «Cacau», todos estão aliviados por Regina (Christine Fernandes) ter conseguido evitar um incidente grave na estrada depois do pneu do carro se ter furado. Cacau (Matilde Reymão), Guto (Vitor Britto) e Pitty (Ludy Guimarães) olham agradados para a casa para onde vão ficar uns tempos. Valdemar questiona Regina se não acha que está a ir longe demais em esconder de toda a gente Cacau. Regina ignora, achando que está a fazer a coisa certa. Valdemar olha-a contrariado. Cacau diz a Guto e Pitty que viver no campo lhe parece uma coisa familiar. Pitty diz saber por que ela está com aquela sensação. Regina e Guto ficam aflitos que Pitty vá contar a Cacau a verdade sobre ela.