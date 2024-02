Hoje às 18:05

Fonte: Instagram

Tomás Taborda, o ator que dá vida a Harry em «Morangos com Açúcar», já está em preparativos para a grande Gala da TVI, que promete ser «um grande 31». A festa de comemoração dos 31 anos da TVI decorre, este domingo, dia 18 de fevereiro, no Casino do Estoril.

Nos stories de Instagram, o ator mostra-se nos preparativos para a festa! O artista está a fazer uma máscara facial e a arranjar o cabelo. A acompanhar o vídeo escreveu: "Socorro nem a máscara sem meter em condições".