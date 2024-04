Há 33 min

Josefa (Rita Salema) e Delfim (António Melo) estão a flirtar um com o outro. Tomé (Pedro Teixeira) apercebe-se do clima e não gosta. Josefa informa que Delfim vai jantar lá a casa, mas Tomé diz que nem pensar e que Aida também não vai querer. Josefa insiste e mostra-se firme, o que deixa Delfim encantado. Tomé perde a paciência e diz que quer ter uma conversa com Josefa.