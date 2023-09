Tomé deixa Josefa em lágrimas: «Não tens vergonha nenhuma!»

Há 58 min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) não gostou que Tomé (Pedro Teixeira) lhe tivesse falado no filho, mas Tomé também não gostou que ela falasse mal da sua mulher. Josefa afirma que só quer o melhor para a família. Tomé diz o mesmo e por isso perguntou pelo sobrinho. Josefa queixa-se que ele é um mal-agradecido, pois anda a viver à grande com a herança que recebeu e não lhe manda dinheiro nenhum. Tomé fica muito desiludido com a irmã.