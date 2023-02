25 fev, 22:50

Em «Festa é Festa», Tomé está petrificado com a presença do Mexicano no café. Aida continua a falar de Josefa e Tomé começa a ouvi-la com a voz distorcida. Fátima atende o Mexicano e Tomé observa-os, quase a desmaiar. O Mexicano fica interessado ao saber o nome de Tomé e este desmaia mesmo.