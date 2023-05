Tomé desrespeita regras do consultório de Dr. Teixeira: «Pai, não podes fazer isso!»

Há 1h e 14min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) entra no consultório e diz que tem de falar com Teixeira (Rui Melo). Elisabete (Ana Marta Contete) pergunta se está tudo bem e diz que Teixeira está em consulta. Tomé pergunta com quem e, apesar de achar que não lhe devia dizer, Elisabete revela que é Fernando. Tomé pede à filha para entrar e ouvir a conversa. Elisabete diz que não pode e Tomé decide ir ouvir a conversa. Elisabete tenta impedi-lo.