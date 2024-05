Há 40 min

Em «Festa é Festa» Albino (Pedro Alves) e Florinda (Ana Brito e Cunha) entram no café com Florinda ainda a refilar pela forma como Lenita (Sofia Grillo) olha para Albino. Este diz que ela olha assim para toda a gente e para fugir da conversa vai ter com Tomé, que está cabisbaixo com o folheto na mão. Albino mostra-se solidário com Tomé (Pedro Teixeira) e diz que deviam boicotar a atuação. Tomé parece gostar da ideia.