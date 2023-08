Tomé em pânico: «Não tenho calções»

Em «Festa é Festa», os três casais aterram na piscina com grande espalhafato. Elas saem primeiro com graciosidade, já os maridos cada um está pior do que o outro. Albino (Pedro Alves) até gostou do escorrega, mas queixa-se dos gritos de Fernando (Manuel Marques). Este diz que quem gritou foi Tomé (Pedro Teixeira) e acha que está cego, porque a touca foi-lhe para a cara. Tomé não sai da piscina porque perdeu os calções e todos se riem.