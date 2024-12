Tomé está abatido, mas decide: «Vou comandar o meu destino!»

Há 1h e 16min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) desabafa com Teixeira (Rui Melo) sobre como se sente abatido. Teixeira acha normal, pois Tomé passou por uma provação muito grande na ilha, mas Tomé diz que não tem a ver com a ilha e sim com a sua vida no geral, por ter perdido tudo. Teixeira encoraja Tomé a ir à luta e não desistir. Tomé inspira-se em Albino (Pedro Alves), que correu atrás do seu sonho de criança e fica mais animado.