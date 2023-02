Tomé está aterrorizado: «Atendam seus animais! Nós vamos ser todos mortos!»

Ontem às 22:23

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) está deitado no sofá, a ver TV e queixa-se que não tem ninguém para lhe dar um copo de água. Há uma interrupção na emissão e Tomé barafusta. Vai para mudar de canal, mas percebe que a notícia é sobre El Cacto e paralisa. Tomé fica tenso e aumenta o volume. Tomé fica em pânico ao perceber que as buscas estão a decorrer no sítio onde encontraram o saco e liga para Bino (Pedro Alves) e Fernando (Manuel Marques).