Tomé está aterrorizado: «Nando, não estás a perceber o que aconteceu! Nós fomos apanhados!»

Há 2h e 44min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) confirma se Tomé (Pedro Teixeira) lhe disse mesmo para fazer as malas e ele confirma que sim. Aida pergunta para onde e ele diz-lhe para escolher. Aida diz que gostava de ir à serra da estrela e Tomé acha ótimo. Aida vai então fazer as malas, ainda meio atordoada. Tomé liga a Fernando (Manuel Marques), a avisá-lo para fazer as malas e a contar-lhe o que se passa.