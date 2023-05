Tomé está desconfiado e exige uma explicação: «Quem é que o Dr. Teixeira é na realidade?»

Há 1h e 8min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) está em pânico com a possibilidade de Teixeira (Rui Melo) estar relacionado com El Cacto (Luis Gaspar), mas tenta não se deixar intimidar. Tomé quer saber do que Fernando e Teixeira estavam a falar, mas claro que ninguém lhe diz. Teixeira manda-os sair porque tem outra consulta e Tomé pergunta se é com El Cacto. Tomé quer saber que relação Teixeira tem com El Cacto e Fernando (Manuel Marques) fica em pânico.